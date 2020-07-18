2020-07-18T12:00:25+03:00
Общество

Псковичи оспаривают результаты ЕГЭ по химии

ЕГЭ по химии в России требуют признать слишком сложным и отменить результаты экзамена.
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На сайте change.org создаются петиции, направленные на отмену результатов ЕГЭ по химии. Родители выпускников создали уже несколько таких просьб. Подписи поступают от всех неравнодушных и добавляются они почти каждую секунду, что можно увидеть на сайте change.org в реальном времени.

Работы не соответствовали заявленному уровню уже с 2018 года. «То, к чему нас готовили книжки от ФИПИ, не было, попались задания в 3-4 раза сложней, никогда не прорешивали такие, многие сидели и не знали, что делать» - написано в петиции того года. Однако на тот момент не хватило одной трети подписей.

В этом году петицию создали 16 июля сразу после утренней сдачи ЕГЭ по химии. «Начиная с самых первых, задания, были нового образца, ранее не встречающегося ни в одном демонстрационном варианте ЕГЭ/варианте досрочного ЕГЭ» - написано в обращении.

Однако Рособрнадзор прокомментировал: «Задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы» - сообщили в ТАСС.

Люди стоят на своем и не согласны с Рособрнадзором. «ЕГЭ по химии доказал, что систему школьного образования можно считать никчёмной. Зачем сложность экзамена рассчитывать только для школьников профильных классов?» - оставили комментарий к сбору подписей.

Выпускники еще не знают своих результатов, но с точностью уверены, что балл низкий для поступления в вуз на бюджетную основу. Родители, экзаменуемые, учителя, выпускники прошлых лет – все борются за справедливость.

Результаты ЕГЭ по литературе школьники уже получили несколько дней назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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