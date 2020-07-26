Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил Печоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Псковской епархии Максим Бучнев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из Instagram-аккаунта Татьяны Навки

Несколько дней назад, 22 июля, жена Дмитрия Пескова тоже побывала в Печорах. В своём Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Татьяна Навка рассказала своим подписчикам, что во время своей поездки в обитель ей посчастливилось поговорить с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Также она добавила, что митрополит является автором книги "Несвятые Святые", которая по ее словам "является практически современным православным бестселлером!"

Фото из Instagram-аккаунта Сергея Майорова

Российский журналист, актер, теле- и радиоведущий Сергей Майоров приехал отдохнуть в Псковскую область и в своем аккаунте в социальной сети Instagram выразил восхищение городом.

"Неожиданная, почти мгновенная любовь! Едва заметный в огромной стране, трогательный и потрясающе красивый город с выдающейся историей! Весь день пешком; ежеминутное наслаждение", - рассказал журналист.

"На фото я с моей школьной подругой Петушковой ... за нами Троицкий собор". Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Несколько дней назад в Псков приезжала уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд. Девушка провела прямой эфир на фоне Мирожского монастыря и пообщалась со старыми школьными друзьями.

Девушка отметила, что город изменился в лучшую сторону и рассказала, что когда в ее жизни случаются трудности - она едет набраться сил в родном городе.