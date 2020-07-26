2020-07-26T15:30:25+03:00
Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил Печоры

На минувшей неделе в Псков посетило немало именитых гостей. Среди них Дмитрий Песков с супругой, знаменитый журналист Сергей Майоров и актриса Юлия Пересильд.
Поделиться:
Фото с личной страницы Максима БучневаФото с личной страницы Максима Бучнева
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Псковской епархии Максим Бучнев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из Instagram-аккаунта Татьяны Навки

Фото из Instagram-аккаунта Татьяны Навки

Несколько дней назад, 22 июля, жена Дмитрия Пескова тоже побывала в Печорах. В своём Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Татьяна Навка рассказала своим подписчикам, что во время своей поездки в обитель ей посчастливилось поговорить с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Также она добавила, что митрополит является автором книги "Несвятые Святые", которая по ее словам "является практически современным православным бестселлером!"

Фото из Instagram-аккаунта Сергея Майорова

Фото из Instagram-аккаунта Сергея Майорова

Российский журналист, актер, теле- и радиоведущий Сергей Майоров приехал отдохнуть в Псковскую область и в своем аккаунте в социальной сети Instagram выразил восхищение городом.

"Неожиданная, почти мгновенная любовь! Едва заметный в огромной стране, трогательный и потрясающе красивый город с выдающейся историей! Весь день пешком; ежеминутное наслаждение", - рассказал журналист.

"На фото я с моей школьной подругой Петушковой ... за нами Троицкий собор". Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

"На фото я с моей школьной подругой Петушковой ... за нами Троицкий собор". Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Несколько дней назад в Псков приезжала уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд. Девушка провела прямой эфир на фоне Мирожского монастыря и пообщалась со старыми школьными друзьями.

Девушка отметила, что город изменился в лучшую сторону и рассказала, что когда в ее жизни случаются трудности - она едет набраться сил в родном городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Концертный зал на 500 мест будет в парке «Россия–моя история» в Пскове
В Анастасиевской часовне состоится панихида по погибшим в эпидемиях
Псковская область вошла в «красную зону» по коронавирусу
Участники движения Street Workout провели мастер-класс в Пскове
В Пскове пройдет выставка археологических находок
Фестивали «Изборская крепость» и «Зелёное яблоко» пройдут онлайн
До +25 градусов и дожди будут в Псковской области 26 июля
Третий этап снятия ограничений обсудят в Пскове через неделю
Псковичка спела в программе «Поле чудес» и выиграла путешествие
Режим ЧС введен на части территории Куньинского района
В Псковской области полицейские спасли пенсионера
От коронавируса в Псковской области скончался 51 человек
В Палкинском районе отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
В Изборске у Словенских ключей строят новый причал и мостки
В Пскове джип снес автобусную остановку
Псковичи до 3 августа могут предложить эскизы для новых граффити
В жилых домах Пскова запретили продавать алкоголь на розлив