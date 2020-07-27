В готовую на 50% псковскую инфекционную больницу через неделю поступит мебель

«Завершена укладка инженерных сетей, ведётся установка дверей, окон, обустройство кровли» - рассказал губернатор после инспекции объекта. Рабочие же, в свою очередь, поделились, что уже через неделю будут устанавливать мебель.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

В планах благоустройство территории вокруг больницы: будет сделано несколько подъездов, а участок улицы Доставалова, который ведет к учреждению, покроют асфальтом.

Помимо этого, будет разбит парк рядом с больницей в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава региона поделился, что построят еще один корпус на 60 мест, а рядом появится лабораторно-учебный центр для студентов.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Подписчики в Instagram начали комментировать пост Ведерникова. Они поделились о нехватке врачей, что некому будет работать в новой больнице. До середины сентября нужно подобрать 300 сотрудников на места.

Комментаторы спросили, когда будет построена новая поликлиника на Завеличье: «Жители ждут новую поликлинику. Микрорайон разрастается, а поликлиника нет. В «яме» и земельный участок для этого выделен, но…».

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

И конечно, не обошлось без похвалы: «Минобороны молодцы, быстро строя».

Люди с надеждой на здоровое будущее восклицают: «Новая больница — это очень хорошо. Но хоть бы она никому не понадобилась, чтобы все мимо нас прошло».

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

Месяц назад заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасия Повторейко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о строительстве новой больницы.

Повторейко выдвинули в кандидаты на должность главного врача, в благодарность за новую больницу, ведь именно она настояла на этом. 15 сентября псковичи узнают о назначении.

Прием первых пациентов запланирован на октябрь 2020 года.