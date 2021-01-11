На прошлые Святки «Комсомолка» устроила собственный вечер гаданий и с помощью провидца-крысенка Кайла рассказала о событиях, которые, по его мнению, могут ждать Псковскую область в 2020 году. Посмотрим, что сбылось.«В 2020 году в Псковской области откроют крупный торговый центр», – прогноз от крысенка в сфере экономики. Тут крысенок немного прогадал: ТРЦ «Fjord Plaza» открыли еще в декабре 2019 года. В минувшем году из крупных открытий в сфере экономики у нас только строительный гипермаркет Леруа Мерлен.С предсказанием в сфере здравоохранения крысенок сильно прогадал. «Псковичи будут меньше болеть и меньше ходить в поликлиники», – такое предсказание на 2020 год вытащил малыш Кайл. Однако, пандемия коронавируса заставила здравоохранение псковской области работать на пределе.«В Псковской области появится новая спортивная школа», - карточку с таким названием выбрал зверек в сфере образования. Новой школы не появилось, но она уже в планах – в конце декабря был подписан проект о строительстве центра спортивной гимнастики.Крыс-предсказатель предположил, что «еще несколько [псковских] памятников архитектуры попадут в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО». Однако, в 2020 году такого не произошло. Зато в ноябре центральная библиотека Пскова презентовала новый справочник по псковским объектам ЮНЕСКО. Кроме того, заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников предложил включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Довмонтов город в Псковском кремле.Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 21 декабря рассказал, сейчас перед регионом стоят глобальные задачи, связанные с работой на десяти объектах, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В общественной сфере Кайл выбрал предсказание «на злобу дня»: «В 2020 году в центре Пскова вместо искусственной елки установят живую». Тут крысенок как в воду глядел. В этом году в центре Пскова красуется обновленная искусственная, но интерактивная красавица. А в 2021 году губернатор региона Михаил Ведерников не исключил возможность установки в центре живой ели. Псковичи к такому решению отнеслись весьма неожиданно.