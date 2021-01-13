Сегодняшнее утро подписчики кота митрополита Псковского и Порховского Тихона начали с обсуждения пьющего из под крана четырехлапого Владыки. Видеоролик опубликовали в Instagram-аккаунте кота в соцсети Instagram.\\"Всё верно: первым делом с утра натощак воду нужно пить\\", – согласились подписчики. Одна женщина рассказал, что в детстве у нее был кот, который тоже очень любил пить из под крана. Настолько, что научился открывать кран сам. Многие стали задаваться вопросом, почему же коты так любят пить из под крана?На этот вопрос комментаторам ответил пользователь под ником Пух Моцартович, явно от лица своего питомца. \\"Приятно попить утром из настоящего водопада! Я тоже люблю природные источники, а не какие-то там тарелки\\", – отметил он.Другие отметили, что просто из под крана течет хорошая вода. \\"Кот плохую бы не пил! Все, что несъедобно, они прекрасно чувствуют\\", – предположили в комментариях.По теме:Митрополит Тихон рассказал, как выбирал имя для своего любимца.