Кот митрополита Тихона Владыка не согласился быть «Викарием» и «Келейником»

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:09:18+03:00

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон на видеоконференции с выпускниками Сретенскои духовнои семинарии рассказал о том, как подбирал имя своему коту. Об этом говорится в Instagram-аккаунте, посвященном питомцу митрополита.

Фотография из аккаунта кота Владыки

«Мы его посадили. Я говорю: «Келейник!» - молчит; «Викарий!» - молчит; «Владыка!» - «Мя-а-а-у!» Так он и стал Владыкой», - рассказывает митрополит.

«По его поведению, другую кличку не дашь, спокойный, задумчивый. Порода сама за себя говорит», - пишут подписчики кота Владыки в комментариях под постом.

Митрополит также отметил, что у него «всегда была дикая аллергия на котов. А тут аллергии нет».

«Кот был подарен с любовью и от души, вот и нет аллергии», - снова отвечают подписчики.

Также в посте отмечено, что две недели назад Владыке исполнился ровно год. Напомним, что Instagram-профиль у кота Владыки появился всего три дня назад. Вчера в Instagram-аккаунте появилась видеозапись, на которой митрополит Тихон играет для своего питомца вступление к пьесе Бетховена «К Элизе».

Фотография из аккаунта кота Владыки

Посмотрите отрывок из видеоконференции, на которой митрополит Тихон рассказывает о выборе имени для кота.

О выборе имени для кота митрополита Тихона.

ИСТОЧНИК KP.RU