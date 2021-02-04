Актер дубляжа рассказал секреты съемки фильма «Плакать нельзя» 4 февраля в Пскове

Фото: Алексей Ильвес | Во время съемки эпизода на Золотой набережной

Сегодня в Пскове проходят съемки фильма «Плакать нельзя». В нем, по традиции, участвуют и псковские актеры вторых планов и дубляжа. Эмоциями со съемочной площадки с "Комсомольской правдой в Пскове" поделился пскович и актер дубляжа Алексей Ильвес.

- Мне довелось сегодня попасть на съемочную площадку фильма «Плакать нельзя». Я очень рад, что у меня появилась такая возможность. Каждый раз, когда к нам приезжает в Псков кино, это словно ты попадаешь в какой-то другой мир.

Фото: Алексей Ильвес | Вид с моста на съемку эпизода на Золотой набережной

Алексей рассказал, что его пригласили на съемочную площадку в качестве дублера героя воспитателя, который, по мнению псковича, исходя из сюжета, будет антагонистом для мальчика и его мамы в фильме «Плакать нельзя». Однако, Алексею так и не удалось сыграть эту роль, ведь к отбору актеров на съемочной площадке относятся очень внимательно:

- К сожалению, я не попал в этот фильм по причинам своих габаритов. Там дублер должен быть чуточку худее, к сожалению. Кроме того, на съемочной площадке есть и другие строгие правила, к примеру, нельзя снимать съемочный процесс, чтобы не раскрыть каких-то секретов. Своими глазами я все видел, но тоже оставлю в секрете, а вот всем псковичам советую все увидеть уже в готовой картине.

Фото: Алексей Ильвес | Киносъемочный фургон

Кроме того, пскович рассказал, что настроение на съемочной площадке в Пскове прекрасное, очень теплое, несмотря на минус на градуснике: «звезды, которые участвуют в этом фильме и вся команда, которая собралась, в том числе и актеры массовых сцен, крутые и, уверен, фильм будет очень интересным».

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