На съемках фильма «Плакать нельзя» в Пскове строго относятся к подбору актеров

Фото: Алексей Ильвес | Во время съемки эпизода фильма на Золотой набережной

На съемках фильма «Плакать нельзя» внимательно относятся даже к подбору дублеров для актеров второго плана, рассказал «Комсомольской правде» пскович Алексей Ильвес, хотевший попасть на съемки кинокартины. Алексей ранее уже участвовал в съемках с такими актерами как Азамат Мусагалиев, Милош Бикович и Кирилл Нагиев.

Пскович рассказал, что его пригласили на съемочную площадку в качестве дублера одного из героев. Однако, Алексею так и не удалось сыграть эту роль, ведь к отбору актеров на съемочной площадке относятся очень пристально.

«Я не попал в этот фильм из-за своих габаритов, – рассказал Алексей. – Там дублер должен быть чуточку худее, к сожалению». Он отметил, что на съемочной площадке есть и другие строгие правила. К примеру, нельзя снимать съемочный процесс, чтобы не раскрыть каких-то секретов.

Алексей отметил, что своими глазами все видел, но оставит в секрете. «Всем псковичам советую все увидеть уже в готовой картине», – отметил он в заключение.

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