Псковское поле экскрементов: псковичи требуют принять закон о выгуле собак

Фото носит иллюстративный характер Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Вчера губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте раскритиковал работу по уборке улиц и дворов города. Подписчики главы региона его мнение полностью поддержали и обозначили еще одну проблему, напрямую связанную с этим.

Псковичи обратился к власти с призывом как-то повлиять на ситуацию с выгулом домашних животных. По их мнению, на улицах города стало невероятно грязно из-за "нерадивых собачников", не убирающих экскременты за своими питомцами. Псковичи и раньше время от времени жаловались на данную проблему, но теперь, когда сошел снег, "следы" животных игнорировать стало невозможно.

"В городе действительно пора вводить штрафы для нерадивых собачников. Возможно ли это юридически на региональном уровне?" - обратился пскович к главе региона. Он обратил внимание на то, что в Пскове, по сравнению с другими регионами, достаточно благополучная обстановка с бездомными собаками: "Приюты хорошо организованы, власти помогают, есть контракты на отлов, стерилизацию и содержание, гранты, волонтеры, жертвователи".

Кроме того он отметил, что губернатор лично реагирует на случаи жестокости по отношению к животным, что является редкостью. Мужчина предположил, что Псков может стать в этом плане примером для других городов.

Фото: ТАРАСОВА АНАСТАСИЯ

АТАКОВАЛИ ЛЮБИТЕЛИ СОБАК

Особенно проблемой обеспокоены родители маленьких детей. Собачники часто гуляют во дворах жилых домов, парках и детских площадках и не убирают за своими питомцами. Жильцы улицы Кузбасской Дивизии недоумевают больше всех: у них через дорогу находится поле, но владельцы собак все-равно умудряются выгуливать собак во дворах.

Справедливости ради стоит отметить, что в комментариях есть и одно обращение от владельца собаки, который пожаловался на то, что в Пскове недостаточно специальных площадок, на которых можно выгуливать собак. Однако псковичи отнеслись к комментарию скептически и отметили, что на этих площадках все-равно никто не гуляет. "Им хоть сколько территорий выдели, они всё равно будут гадить у своих подъездов", - считают горожане.

Пару недель назад проблему псковичи уже затрагивали. Тогда поднималась не только проблема грязных газонов, но и собак без поводков и намордников, которые пугают детей.

- Наш сквер около 24 школы атаковали любители собак. Многочисленные разговоры с хозяевами животных к результату не привели, собаки гуляют без поводков, без намордников. <...> Когда на моего ребёнка прыгнула собака без поводка и намордника в парке, хозяйка собаки сказала мне, что мой ребёнок должен сидеть дома, если боится собак.

- Тоже самое на стадионе 25 школы, мой ребёнок боится там ходить, потому что одни собачники там. Я уже не говорю про их испражнения.

Псковичи жалуются, что правила выгула соблюдают единицы

КОНКРЕТНО

Псковичам ответили в управлении городского хозяйства Администрации города Пскова. Согласно официальному ответу, с данными жалобами стоит обращаться в комитет по ветеринарии Псковской области. Связано это с тем, что в связи изменением в законодательстве, должностные лица администрации города больше не наделены полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях за ненадлежащее содержание домашних животных.

Начальник отдела ветеринарного контроля комитета по ветеринарии Псковской области Роман Нечушкин в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды в Пскове" отметил, что на данный момент закона, хорошо регулирующего эту проблему, нет. Кроме того он обратил внимание, что сами сотрудники комитета кроме устного предупреждения ничем не смогут помочь.

Он рассказал, что нарушения по части экскрементов и, соответственно, выгула в неположенных местах регулирует статья 2.5 от 04.05.2003 о нарушении правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов.

"Если человек зафиксировал факт неправильного выгула животного: без намордника или в неположенном месте, оставив после выгула экскременты животного, то этот вопрос касается правил содержания животных. На данный момент псковичи могут обратиться в комитет по ветеринарии с фотографиями, доказывающими неверный выгул или вызвать полицию прямо на место выгула. Но кроме устного предупреждения никто не вправе применить административное наказание к хозяину животного", - рассказал Роман Нечушкин.

Он обратил внимание на то, что в регионах нет необходимого распоряжения Минсельхоза. "Мы его очень ждем, ведь это необходимый городу документ", - отметил начальник отдела ветеринарного контроля.

Закон Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ

Однако в этом ответе, скорее всего, руководствовались статьей 2.6, регулирующей нарушение правил сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и мусора. А вот статья 2.5, о которой нам рассказал Роман Нечушкин, как раз и регулирует случаи, не относящиеся к данной статье.

Кроме того Роман Нечушкин отметил, что горожане могут позвонить в администрацию города, сославшись на данный закон. Однако псковичи пишут, что в этом месте они попадают в замкнутый круг. "Как ответили в администрации города, фекалии не являются мусором и нет закона по обязательной уборке. Нет ни специальных урн, ни территорий для выгула собак. Так что только личная сознательность граждан", - рассказала обеспокоенная псковичка.

В комитет по ветеринарии на данный момент также можно обратиться насчет проблемы бездомных животными. А прогулки животных, которые имеют хозяев, пока что видимо остаются на их совести.