«Надя» и «Иления»: рассказываем, кто придумывает имена для циклонов

Фото из архива КП

Кто придумывает имена для циклонов, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

Можно подумать, что названия циклонам дает Всемирная метеорологическая организация. Однако, она называет только ураганы и тропические циклоны. Их в природе мало и длятся они не больше двух недель. А циклоны в природе появляются значительно чаще и каждому необходимо присвоить свое название.

«Названия циклонам даются на английском языке по алфавиту. К нам же в Псковскую область обычно приходят нетропические циклоны, их раз в 20 больше, чем тропических. Названия для них придумывает Институт метеорологии в Свободном университете Берлина. Названия также даются на латинице, с первой буквы алфавита», – уточнила Тала Нещадимова.

Занимательно, что в Псковской области только с начала 2022 года побывало четыре циклона: «Ида», «Надя», «Мария», «Роксана», «Ксандра». Вот уже завтра в регион придет циклон «Иления».

Можно подумать, что у циклонов только женские имена. Вот и нет. В прошлом году была череда и «мужских циклонов»: «Кристоф», «Ларс», «Гвидо», «Ульрих», но все началось с циклона «Таня», который принес немалые последствия для энергетиков.

На самом деле имена циклонам идут по алфавиту, чтобы не запутаться и обязательно чередуются мужские и женские имена. А череда исключительно мужских, а после – только женских циклонов, лишь совпадение.

Если можно назвать в чью-то честь звезду, можно ли купить «в подарок» циклон, – рассказала метеоролог. Спойлер: псковичи могут огорчится.