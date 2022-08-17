Пскович Александр Иванов назначен первым замгендиректора «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» 15 августа назвала нового первого заместителя гендиректора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам. Им оказался уроженец Новоржевского района Псковской области Александр Иванов.

Родился Александр Иванов в 1961 году в селе Панево Новоржевского района. Студенчество он провел в Ленинградском институте авиационного приборостроения, где изучал специальность «электрооборудование летательных аппаратов». После института он решил продолжить свой путь к космосу и в 1999 году закончил в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого на «военное и административное управление».

Судьба определила Иванова в Министерство обороны РФ, далее послужной список добавило Федеральное космическое агентство, после – «Информационные спутниковые системы», место в коллегии Военно-промышленной комиссии аппарата правительства России и должность первого заместителя генерального директора и исполнительного директора по развитию ракетно-космической промышленности в «Роскосмосе».

Сотрудником госкорпорации Александр Иванов проработал с 2016 по 2018 годы. В 2022 году судьба вернула псковича в «Роскосмос», но уже в статусе первого замгендиректора по развитию орбитальной группировки.

Александр Иванов награжден медалью «За отличие», Орденом Александра Невского и Орденом Почета. Уроженец Псковской области является лауреатом премии правительства России. Кроме того, ему присуждено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

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