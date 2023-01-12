Девушка-спасатель МЧС из Великих Лук водрузила флаги родного края на Эльбрус

Фото: Анастасия Клименкова

11 января на вершину самой высокой горной вершины России и Европы водрузили флаги Пскова и Великих Лук. Восхождение на «зимний монстр» Эльбрус всего за шесть часов осуществила бесстрашная 28-летняя великолучанка Анастасия Клименкова. Об этом героическом поступке она рассказала «Комсомольской правде в Пскове».

Настя – уроженка Псковской области, деревни Поречье (именно так героиня попросила «КП-Псков» представить ее в сегодняшней истории). С лета 2022 года является первой и единственной девушкой-спасателем в Эльбрусском поисково-спасательном высокогорном отряде на Кавказе. Подготовкой к восхождению на Эльбрус люди занимаются годами. Причем эта подготовка начинается еще дома - в спортзалах. Анастасия признается, о том, насколько опасным бывает Эльбрус зимой, она знает не по наслышке, но все-таки было то, чего она очень сильно боялась в этой экспедиции.

Фото: Анастасия Клименкова

«На Эльбрусе я живу и работаю круглый год. Получается, что я гид-альпинист-спасательница Вожу людей на вершину, что бы показать красоту Кавказского хребта. Зимний Эльбрус гора трудная, работа на экстремально минусовой температуре и плюс высотная гипоксия. Хоть я человек уже полностью акклиматизированный, бывает, что резкое движение даёт о себе знать. Но самое сложное на зимнем Эльбрусе для меня это лёд. Голубой прекрасный лёд, в который не втыкаются ни кошки, ни ледорубы. Бешеные ветра свыше 80 км/ч выдувают снег. Неверное движение на таком льду чревато печальными последствиями. Мне повезло, что попала в отличное погодное окно и все внимание сконцентрировала именно на технике», – объясняет спасательница.

Фото: Анастасия Клименкова

На наш вопрос, как флаги с родной земли оказались самым первым атрибутом, которое было принято взять в этой экспедиции с собой, девушка признается – эта мечту она хранила очень долго. Даже несмотря на сверхопасность предполагаемого похода, вариантов отказаться от своей мечты просто не было.

«Флаги Псковской области лежат у меня в рюкзаке всегда, но особенного случая все не было, – объясняет Анастасия. А тут, ничего себе зимний Эльбрус».

Справляясь с грозным льдом, невероятной метелью и самообладанием, наша псковичка стала не только первой девушкой-спасателем на Эльбрусе, но и попала в уникальный список скалолазов, отважившихся покорить горную вершину зимой.

Фото: Анастасия Клименкова

«Не так много людей побывало на вершине зимой. Легкая летняя гора (в хорошую погоду) превращается просто в монстра», – объясняет альпинистка.

За всей этой невероятной мужественностью и смелостью Анастасии не скрывается хрупкая девчонка. Как мы уже упомянули в начале, родной дом насти находится в глубинке Псковской области. Как вы могли заметить, девушка ничуть не стесняется своего родного дома, наоборот – при любом удобном случае признается, что деревня Поречье – место ее силы.

Фото: Анастасия Клименкова

«Я часто вспоминаю свою деревню, бабушку. Ни на секунду не стесняюсь сказать всем, что Да! Я деревенская! Я с Поречья! Умею доить корову, колоть дрова. К сожалению, я не могу сейчас посетить родной край, но здесь, на Кавказе, где я живу, тоже деревня. Друзья шутят, что кто-то едет в большие города, а я из одной деревни выбралась в другую. Но мне нравится. И горы, и коровы, бродящие по дорогам. Планирую весной приехать в Псковскую область, увидеться с друзьями», – признается Анастасия.

Специально для псковичей Анастасия Клименкова записала на видео один из самых непростых моментов восхождения на Эверест. Любое неаккуратное движение и резкий вдох на такой высоте дается альпинистам очень тяжело, но Анастасия передала псковичам свою улыбку.

Редакция «Комсомольской правды в Пскове» благодарит Анастасию за ее героизм, бесстрашие и любовь к родному краю!