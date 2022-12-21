«Заводи, поехали»: в Псковском соединении ВДВ призывники устроили соревнование по созданию скульптур из снега

Фото: сообщество «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в социальной сети «ВКонтакте»

На территории одного из подразделений Псковского соединения ВДВ после уборки снега сугробы превратились в огромные скульптуры мамонта с мамонтенком и танков. Творческое соревнование устроила рота вновь прибывшего пополнения (РВПП), сообщил источник в 76-ой дивизии «Комсомольской правде в Пскове».

«Среди вновь прибывших солдат осенне-зимнего призыва нашлись ребята с творческим подходом к работе. Соревнования как такового нет. Это у нас называется "народное творчество"», – отметил источник.

Фото: сообщество «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в социальной сети «ВКонтакте»

В группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в социальной сети «ВКонтакте» под постами с фотографиями скульптур среди подписчиков нашли и те, кто не оценил творческий подход в армии.

«Красота красотой, только вместо построений фигурок из снега лучше бы занимались боевой подготовкой, а то мы строили тоже в прошлом году. А когда поехали на СВО, там особо опыт в строение фигур из снега не пригодился», – написал Александр Гусев.

Ранее военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков сообщал, что призывники осенней призывной компании не будут отправлены на СВО в ходе частичной мобилизации. Кроме того, в 76-ой дивизии подтвердили, что создание скульптур из снега не мешает военной подготовке срочников.

«Созданием скульптур из снега РВПП занимаются в специально отведенное свободное время. Срочники могут не отдыхать и работать без перерыва, если захотят. Поэтому занятиям по строевой и боевой подготовке это не мешает», – заверил источник «КП-Псков».

Фото: сообщество «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в социальной сети «ВКонтакте»

Несмотря на негатив, большинство подписчиков группы 76-ой дивизии позитивно отреагировали на идею разнообразить ежедневную уборку территории от снега.

«Классно! И снег убран. И скульптуры есть!», – написала Татьяна Федорова. «Заводи, поехали!», – отметила реалистичность фигур Екатерина Миккуева. Елена Куракова вдохновилась скульптурами срочников: «Пусть будут скульптуры радующие глаз, а настоящая техника никогда не понадобиться». Татьяна Зенкова отметила, сколько сил срочники вложили в работу: «Молодцы, сколько трудов... просто супер, не слушайте ни кого... Здорово!!!». «Это Псков. Круто, молачаги!», – подбодрил участников неформального соревнования Вадим Иванов.