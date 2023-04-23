«Большая радость встречаться с нашими талантливыми школьниками»: Михаил Ведерников обратился к будущим участникам акции «Губернаторский дневник»

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В преддверии самого долгожданного для всех школьников этапа акции «Губернаторский дневник» – начала сбора бланков, губернатор Псковской области обратился к участникам юбилейного сезона.

«Здорово, что такая замечательная и добрая традиция не прерывается столько лет. Для меня всегда большая радость встречаться с нашими талантливыми школьниками. Их непосредственность, любознательность, свой особенный взгляд на мир вокруг многому может научить любого взрослого», – отметил Михаил Ведерников на своей странице «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что очень ждёт встречи с лучшими школьниками региона и напомнил о начале старта сбора заявок.

«Желаю ребятам получить как можно больше пятёрок и принять участие в конкурсе. Электронная форма заявки будет опубликована 1 мая на сайте "Комсомольской правды". Буду ждать с встречи с победителями!», – заключил губернатор.

Напомним, встречи губернатора и отличников Псковской области проходят ежегодно в здании регионального Правительства. Победители акции приглашаются на чаепитие, где могут в свободной обстановке пообщаться с главой региона. После этого их ждёт экскурсия в кабинет губернатора, где каждый сможет примерить его кресло и сделать фото на память. С собой ребята увозят подарки и памятную запись в дневнике от главы Михаила Ведерникова.

Отметим, в 10-м сезоне все школьники, приславшие заявку на участие в акции «Губернаторский дневник», смогут получить сертификат участника. А победителям, отправившимся на встречу с главой региона, также будут вручены подарки от партнёра акции – Россельхозбанка.

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