«Далеко не каждый может пожать руку самому губернатору»: выпускница из Великих Лук поблагодарила губернатора за помощь в выборе профессии

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Уже в понедельник, 1 мая, стартует сбор заявок для участия в акции «Губернаторский дневник». О том, какие впечатления остаются у победителей после встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, рассказала победительница прошлого года, великолучанка Разговорова Кира.

«В 2022 году я стала победительницей в акции "Губернаторский дневник" в двух номинациях среди 8-11 классов. Мне подвернулась удача встретится лично с губернатором Псковской области Ведерниковым Михаилом Юрьевичем. Хочется сказать огромное спасибо, что существует этот проект для детей, который дарит такую возможность. Ведь, действительно, далеко не каждый может пожать руку самому губернатору», – поделилась наша отличница.

Подготовка ко встрече с главой региона для Киры прошла очень волнительно. Но она никогда не забудет, столько эмоций и мотивации появилось после нее.

«После встречи с Михаилом Юрьевичем я поняла, что, если человек трудится, старается, стремится к своим целям и каждый день пытается узнать что-то новое - для него нет ничего невозможного. Появилось множество целей, которые с большей силой хочется реализовать. Также благодаря заданным вопросам губернатору, я наконец-то смогла определиться с выбором профессии. Этот шаг – поучаствовать в акции, несомненно сыграл большую роль в моей жизни», – подчеркивает Кира Разговорова.

О том, в какой атмосфере прошла встреча с победителями акции «Губернаторский дневник» в 2022 году, какие вопросы задавали ребята губернатору и чем он поделился с отличниками, читайте в нашем материале.

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