В Псковской области стартовал сбор заявок на участие в акции «Губернаторский дневник»

В 2023 году заявки на участие в акции Губернаторский дневник принимаются до 22 мая

В Псковской области 1 мая стартовал сбор заявок на участие в 10-м юбилейном сезоне акции «Губернаторский дневник». Для всех школьников региона со 2 по 11 класс мы публикуем бланк и электронную форму для заполнения.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо перейти по ссылке, и скачать бланк участника. Далее заполнить его вместе с классным руководителем и заверить подписью и печатью у директора школы.

Готовый бланк нужно отсканировать и прикрепить к электронной форме, также заполнив необходимые поля. Электронная форма находится по этой ссылке.

Заявки для участия принимаются строго до 23:59 часов 22 мая. Если у вас остались вопросы о бланке и электронной форме, внимательно изучите нашу инструкцию по заполнению заявки.