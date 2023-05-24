Определена первая тройка победителей акции «Губернаторский дневник»

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В редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило 505 заявок-бланков из двух городов и 20-ти районов Псковской области. Пришло время оглашать победителей. Начнем с тех, кто стал лидерами осени.

За весь учебный год участники «Губернаторского дневника» совокупно заработали 146 396 пятерок. Самой активной школой оказалась МБОУ «СШ №7 им.В.Н. Пушкарева», сразу 26 школьников разных возрастов подали заявки.

Самое большое количество пятёрок за год среди всех отличников акции получил ученик второго класса школы №7 имени Виталия Николаевича Пушкарёва в Острове Васильев Святослав. В его дневнике 689 оценок «отлично». Таким образом, он стал новым рекордсменом акции «Губернаторский дневник».

За первый триместр участники вместе заработали 56 503 пятерок. Победителем среди 2–4-х классов стал третьеклассник Васильев Святослав – ученик МБОУ «СШ №7 им.В.Н. Пушкарева», получивший за первый триместр 257 пятерок.

Среди 5–7-х классов победу одержал ученик пятого класса МБОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова» Давыдов Петр, получивший 204 пятёрки.

Победу среди 8–11-х классов одержала девятиклассница Иванова Анастасия, заработавшая 168 оценок отлично, обучаясь в МБОУ «СШ №7 им.В.Н. Пушкарева».

2022-2023 учебном году акция «Губернаторский дневник» состоялась в 10-й юбилейный раз.

В редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило 505 заявок-бланков из двух городов и 20-ти районов Псковской области. Пришло время оглашать победителей. Начнем с тех, кто стал лидерами осени.

ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Победителем среди 2–4-х классов стал третьеклассник Васильев Святослав – ученик МБОУ «СШ №7 им.В.Н. Пушкарева», получивший за первый триместр 257 пятерок. Кроме того, за весь год в его дневнике красуется 689 оценок «отлично». Таким образом, он становится новым рекордсменом акции «Губернаторский дневник».

Конкретно:

За осень: 257

За зиму: 225

За весну: 207

О своей победе Святослав узнает от мамы, которая безумно счастлива за своего сына-отличника. Она призналась нам, что это точно заслуженная победа.

«Святослав приходит из школы и сам готовит домашние задания, причем иногда даже я заставляю его вначале пообедать. Если что-то непонятно, подходит, и мы с ним советуемся, как сделать лучше. У него за все три триместра сплошные пятерки, мы их даже не считали.

Мы, конечно очень рады, что Святослав стал победителем акции и обязательно поедем на встречу с губернатором, ведь это такое важно событие в его жизни!», – поделилась Ирина Васильева.

Как оказалось, наш победитель не только лучший в учебе, но и проявляет большую социальную активность.

«Заявку на участие в акции «Губернаторский дневник» подавала учительница Святослава Елена Николаевна Мигрова. Наш сын всегда хорошо учился, стремился во всё участвовать, узнавать что-то новое. В первом классе он принял участие в социальной практике «Влияние веса школьного портфеля на здоровье первоклассника». Учитель помогла подготовить слайды, а сын самостоятельно взвешивал ранец и проводил другие исследования.

Что касается увлечений Святослава, он любит читать, рисовать, конструировать, занимается спортом, папа с ним вместе играет в баскетбол. А ещё он мне хороший помощник с младшей сестричкой, которой всего лишь 4 годика», – признается мама победителя.

ЛУЧШИЙ ВО ВСЕМ

Среди 5–7-х классов победу одержал ученик пятого класса МБОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза А.В. Попова» Давыдов Петр, получивший 204 пятёрки.

Конкретно:

За осень: 204

За зиму: 136

За весну: 128

Мама Петра была приятно удивлена нашим звонком и рассказала о своих эмоциях.

«Я, как мама, очень рада, что труд моего сына увенчался таким неожиданным и приятным результатом, как победа в акции Губернаторский дневник», - делится Марина Давыдова.

Мама победителя поделилась, как семья решила участвовать в акции и не прогадала, ведь быть лучшим - у Петра заложено с детства.

«Моему сыну принять участие в этой акции подсказала классный руководитель - Тишакова Елена Ивановна. Для участия нужно было получить в течение учебного года как можно больше оценок "5". Пётр особенно силён в изучении русского языка, литературы, алгебры, географии и биологии. Пётр любит учиться, ему нравится, когда достигнут, как можно, лучший результат (например решить сложную задачу, написать красивое сочинение, грамотно писать, правильно ответить на вопросы по устным предметам, получить хороший результат по физкультуре)», - делится Марина Давыдова. Ы

НИ МИНУТЫ БЕЗ ДЕЛА

Победу среди 8–11-х классов одержала девятиклассница Иванова Анастасия, заработавшая 168 оценок отлично, обучаясь в МБОУ «СШ №7 им.В.Н. Пушкарева».

Иванова Анастасия — старшая дочь в многодетной семье. Младшей из трёх дочерей пять лет. С 9 класса победительница «Губернаторского дневника» начала проявлять интерес к учёбе, особенно хорошо ей даются физика и математика. Девочка не занимается с репетиторами, что редкость в наше время. Если ей что-то непонятно, ищет информацию в интернете и книгах. «Очень самостоятельная, не просит помощи в учёбе», — рассказала мама девочки Ольга Иванова.

У Анастасии очень разносторонние интересы. Она часто ходит в библиотеку, читает книги по психологии. Активно занимается спортом: посещает лыжную секцию, ходит в фитнес-клуб «Атлетик», любит кататься на коньках. По утрам делает зарядку, вечером часто бегает.

В декабре 2022 года юная спортсменка заняла 2 место в своей возрастной категории на соревнованиях по бегу.

Анастасия любит животных и с 7 класса посещает кружок кинологии, участвует в выставках собак. По словам матери, она ещё не определилась с будущей профессией, но хотела бы стать инженером. Оценки хорошие и отличные, но пятёрки для Анастасии — не главная цель в жизни. Заявление на участие в конкурсе подали через учительницу. Решили поучаствовать в акции из любопытства, не ожидая особых результатов, поэтому приятно удивились победе. «Но, если бы не победили, то не слишком расстроились бы», — делится мама девочки.

Напомним, вторую тройку победителей по итогам заработанных оценок за зиму мы назовем уже 25 мая, а весенних победителей – 26 мая.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года и в 2023 году она состоится в 10-ый, юбилейный раз. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.