«Наши собаки – наши пушистые дети»: в Пскове прошла свадьба, где главными гостями стали маламуты и хаски

Фото: Александра Бойчук

Известная псковская спасительница северных собак Александра Бойчук сыграла необычную свадьбу: после росписи в ЗАГСе молодоженов встречали их питомцы – собаки северных пород.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове» сама невеста, в здание ЗАГСа животных не пускали, поэтому они ждали рядом на улице.

«Наши собаки – это наши пушистые дети. Когда мы вышли из загса, они нас радостно встретили. Они были очень рады такому празднику, — поделилась Александра. — Вели себя немного перевозбужденно».

Среди почетных «гостей» оказались хаски Манюня, которую подобрали в Неелово, а также маламуты Марс и Рикки. Две последние собаки – брат и сестра, они родились от спасенной с улицы суки.

По словам Александры, она изначально хотела, чтобы собаки присутствовали на празднике, и сомнений на этот счет у нее не было. При этом она призывает псковичей ответственно относиться к заведению собак северных пород, поскольку их содержание требует особого подхода.