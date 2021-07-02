«Загрызли 8 котов и нападали на людей»: два шарпея на самовыгуле держат в страхе жителей Опочки

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В городе Опочка Псковской области, по улице Высокая, 1, неоднократно были замечены две собаки породы шарпей без намордников и присмотра. Об этом сообщили обеспокоенные жители Опочки на сайте губернатора Псковской области.

По словам очевидцев, хозяин собак Александр Ильин не реагирует на просьбы соседей угомонить питомцев. По подсчетам местных жителей, за несколько лет собаки загрызли 8 котов и нападали на прохожих.

«Вызовы наряда полиции ни к чему не приводят. Последний вызов был 26.06.2021г., и 01.07.2021 они опять были выпущены на самовыгул. Я, живя там, своего кота вывожу гулять на шлейке и боюсь, чтобы не напали на нас собаки, а они выпускают агрессивных собак на самовыгул», - жалуется жительница дома.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правде в Пскове» в в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все заявки на агрессивных шарпеев уже переданы в соответствующие органы.

«В течение года в полицию поступало несколько подобных сообщений. Они все зарегистрированы, приняты исчерпывающие меры реагирования. В ходе проверок собраны все необходимые материалы. Установлены факты по данным инцидентам, и переданы по подведомственности в Россельхознадзор для принятия решения», - сообщили в ведомстве.

По проблемам мониторинга животных без владельцев еще 21 мая Президент России Владимир Путин обратился внести поправки в законодательство, до 1 декабря проблему с незаконным выгулом в правительстве должны узаконить.