Зоозащитники Пскова высказались в пользу системы учета домашних и бездомных животных

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Псковские зоозащитники высказались в пользу учета домашних и бездомных животных в стране. С соответственным поручением – подготовить поправки в законодательство о мониторинге животных без владельцев обратился Президент России Владимир Путин к правительству сегодня, 21 мая.

По поручению президента, до 1 декабря должны быть внесены правки в законодательство о том, как должен вестись учет домашних и бездомных животных в Росси. Кроме этого, в кабмине должны разработать систему вакцинирования и стерилизации животных.

Новые правила коснуться также заводчиков животных и зоозащитных приютов. Самым важным вопросом станут правила обращения с животными. Ранее этот вопрос никак не регламентировался, что вызывал в обществе немало волнений.

К примеру, все псковичи помнят громкое дело об убийстве собаки, прогуливающейся со своей хозяйкой. Неизвестный мужчина без причины выстрелил в невинное животное и остался невиновным. Также под новый год житель Палкино в нетрезвом состоянии избил ногами собаку, когда его снимали на камеру. Взрослых собак и щенков запирали в сараях, отравляли беременных собак до смерти, а щенки оставались слепыми, попив отравленное молоко матери. И это только малая часть проблем, которые происходят пока в обществе нет четко выстроенного плана действий с нерадивыми хозяевами или теми, кто решил, что жестокое обращение к животным может пройти безнаказанно.

За всеми случаями жестокости тщательно следят зоозащитники Псковской области, поэтому практически все истории с невинными животными заканчиваются благополучно. Сотрудник ПРОО «Зоозащита» Валерия Ханзлик рассказала «Комсомольской правде в Пскове» отношение зооприюта к поручению президента:

– С 1 января 2021 года в России появился закон об ответственном отношении к животным. Но обстоятельства в жизни бывают настолько различны и двояки, что так или иначе должен быть закон, четко регламентирующий все возможные ситуации по каждому пункту. Я уверена, что все, кто занимается зоозащитой полностью поддерживают поручение президента. Ведь также на данный момент в приютах находится до 80% бывшедомашних питомцев. И учет животных, как домашних, так и безнадзорных даст возможность уйти из такой ситуации. Такой закон обязательно должен быть в нашей стране.

По мнению Валерии Ханзлик, ведение учета, стерилизации и вакцинации животных избавит общество от домашних «разведенцев» собак, безответственного отношения к животным и огромным количествам брошенных собак и кошек на улицах Псковской области.