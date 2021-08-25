«Буду рвать и метать таких недоартистов-алкашей»: псковичка разругалась с автором песни «Я в моменте 2»

Скрин с видео в Instagram-аккаунте Эльдара Джарахова и фото с сообщества Алины Виардо ВКонтакте

Псковская вокалистка, участница шоу «Голос» и руководитель детского вокального ансамбля Алина Виардо в своем Instagram-аккаунте пожаловалась на хамское отношение автора и исполнителя песни «Я в моменте 2» Эльдара Джарахова.

Конфликт между Виардо и исполнителем песни, ворвавшейся в лидеры в чартах на всех музыкальных площадках, возникло после официального запроса вокалистки к менеджерам артиста и еще одной популярной исполнительнице этого трека Mary Gu.

Кадр c видео из Instagram-аккаунта Mary Gu

«На днях я нашла песню, которая мне понравилась и я хотела сделать ее с детьми, сделать с хором "Ангелы Чарли Чаплина" – рассказывает псковичка. – Но обнаружила, что в интернете нет качественной минусовки на эту песню. Я решила написать менеджеру артиста (а именно менеджеру МариГУ и Джарахова), чтобы попросить у них минус».

Фото:из instagram Виардо с шоу Голос, где псковичка тренировала подопечных Егора Крида

По словам Виардо, запрос был отправлен менеджерам обоих исполнителей на всех возможных площадках. Менеджер Марии первым ответил на сообщение и адресовал Виардо на автора песни: «Добрый день. Права у Эльдара Джарахова. Обратитесь в Литтл Биг фемели».

Фото: из instagram Виардо, Алина в окружении звезд российского шоу-бизнеса

Это означало одно – возможность заполучить аранжировку песни для детей можно только с помощью менеджеров Джарахова. Однако от того, что спустя некоторое время сообщил артист на своем аккаунте в instagram 2,8 млн подписчиков, девушка была просто шокирована.

«Ни при каких условиях не буду работать с людьми, которые пишут не моему менеджеру по поводу сотрудничеству, а моим друзьям или мне на прямую. Пошли вы ***, если вы не знаете, как работать – мы не будем работать», – обратился Джарахов в видео-истории.

Фото: vk.com/rocknrofl

«Я бы на самом деле вообще не воспринимала это на свой счет, мне абсолютно плевать, но в данном случае дело касается детей. За детей я буду просто рвать, – отреагировала Алина Виардо. Вы можете посмотреть, как я обратилась. Я написала "ДЕТИ СОТРУДНИЧЕСТВО", что это детский коллектив хочет исполнять ваши песни, популяризировать ваше творчество. 〈...〉 Но ты блин говоришь на всю аудиторию такие слова. Ты как свинья относишься к своим поклонникам».

В копилку случившегося псковичка вспомнила случай с популярной поп-певицей Клавой Кокой из Black Star, свидетельницей которого стала Виардо. На просьбу организаторов концерта за кулисами, артистка не согласилась выйти к детям со словами: «Мне по** на этих детей, сейчас вся страна мои песни поет».

Фото из архива КП

«Мне стыдно за таких артистов. Что касается детей, я буду всегда рвать и метать таких артистов-алкашей, которые так позволяют себе разговаривать», – заключила псковичка.

Фото из instagram Анастасии Ивлеевой

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