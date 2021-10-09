Псковичам разъяснили правила использования QR-кодов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Псковской области QR-коды нужно предъявлять только псковичам старше 18 лет. Об этом во время еженедельного обращения к псковичам заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что дети смогут посещать места массовых скоплений людей, в которых необходим QR-код, в сопровождении родителей, имеющих необходимые документы.

По словам Михаила Ведерникова, QR-код – это ссылка на сертификат о вакцинации в кабинете Госуслуг. Подтвердить факт вакцинации можно как при помощи QR-кода на телефоне, так и при помощи его распечатанного варианта. Кроме этого, после второй прививки в медучреждении вам выдадут бумажный сертификат о прохождении вакцинации. Его также можно использовать как подтверждающий документ.

Как получить QR-код?

QR-код — это особый штрихкод, позволяющий получить информацию с помощью камеры мобильного телефона. Он автоматически будет сгенерирован в вашем личном кабинете на портале «Госуслуг» после получения финальной дозы вакцины. Чтобы подтвердить его подлинность, необходимо иметь с собой паспорт.

Что делать, если его нет?

QR-код должен находиться в разделе «Здоровье» - «Дневник самонаблюдения и сертификат вакцинации COVID-19». Если вы не видите сертификата, нажмите кнопку «Пожаловаться на отсутствие сертификата»,

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Где нужен QR-код?

На данный момент подтверждать факт вакцинации нужно будет при посещении учреждений культуры. У переболевших должна быть справка о перенесенном заболевании. объёме.

С 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы. Без предъявления QR-кодов жителям Псковской области нельзя будет посещать предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации, аквапарки.

Отвечая на вопрос о людях, имеющих медотвод от вакцинации, губернатор заявил, что им противопоказано ходить в места повышенного риска заболевания - именно там и будут введены QR-коды.

Фото: Арсений ТИМАШОВ

Вернут ли деньги за билет?

С 11 октября псковичи не смогут попасть на культурные мероприятия без сертификата о вакцинации или справки о болезни коронавирусом. Тем, кто купил билеты заранее, но не успеет привиться до концерта, вернут их стоимость в полном объеме.

Напомним, на вчерашнем оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Псковской области было принято решение о введении системы QR-кодов.