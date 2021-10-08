Жизнь закончена: псковичи обсуждают введение системы QR-кодов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в Псковской области на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято решение о введении системы QR-кодов. Теперь на концерты будут допускаться только вакцинированные и переболевшие граждане при предъявлении QR-кода. Аналогичное требование с 1 ноября распространиться на кафе, рестораны, бассейны и фитнес-организации.

Теперь для посещения вышеназванных учреждений нужно будет показать сотрудникам QR-код, который автоматически появляется на портале "Госуслуг" после завершения вакцинации.

"Условия жёсткие, но альтернатива – приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году", - считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Данная мера не всем пришлась по душе. Как пишут псковичи в социальных сетях, даже такой радикальный шаг не сможет побудить некоторых упрямцев сделать прививку от коронавируса.

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"А в автобус тоже без QR-кода? Каждая поездка в автобусе - это как массовое мероприятие...", - жалуются псковичи. Некоторые отмечают, что просто перестанут ходить по указанным в списке организациям. "Дома можно и покушать вкусно, спортом заниматься, а купаться можно и в ванне. Хуже делаете не нам. И вакцинация ваша не нужна", - уверенно заявляют в комментариях.

Кто-то предложил вспомнить традиции и решил, что введение QR-кодов хороший повод больше общаться с родными. "Будем ходить в гости: вспомним былое, угощать друг друга будем. А спорт и на улице может быть, а вот малому бизнесу [конец-ред.] настал!", - пишут псковичи под новостью в СМИ.

Больше всего из-за нововведения расстроились псковичи, имеющие отвод от прививки по медицинским показаниям. Некоторые и хотели бы сделать злосчастный укол, но не имеют возможности. "Если медотвод? Как тогда? Жизнь закончена" - задаются вопросами десятки псковичей.

Также в штыки приняли новость родители несовершеннолетних: совсем недавно молодым псковичам выдали Пушкинские карты, по которым они бесплатно могли посещать культурные заведения. "Подростки как должны ходить на концерты, в театр и кино? Им выдали Пушкинские карты по которым они имеют право посещать вышеуказанные заведения! Как с этим быть? Почему всех под одну гребёнку? А человек, который не вакцинирован - его куда? На свалку?", - разводят руками родители.