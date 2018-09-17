17 Сент. 10:55 2018-09-17T16:24:48+03:00

Читатели псковской «Комсомолки» выберут работы троих ребят, которые получат призы от редакции и партнёров проекта

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На сайте «Комсомольской правды – Псков» началось голосование в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву», участниками которого стали 35 детей в возрасте от 4 до 15 лет.

Ребята поделились с нами своим видением, каким будет авиасообщение между Псковом и Москвой. Большинство работ яркие и очень эмоциональные. Дети использовали акварельные краски, гуашь, карандаши и фломастеры, чтобы передать настроение полёта. Кто-то решил показать, как выглядит самолёт со стороны, а кто-то вместе со своим персонажем разглядывает облака из иллюминатора.

Голосование продлится до 25 сентября включительно. На следующий день читатели нашего сайта определят троих победителей, по одному в каждой возрастной группе: 3-6, 7-12 и 13-16 лет.

Самой многочисленной стала средняя возрастная группа. В ней заявки на участие подали 22 ребёнка. Примечательно, что к конкурсу присоединился почти весь 4 Д из псковского лицея № 10.

КОНКРЕТНО

Голосование:

3-6 лет – здесь;

7-12 лет – здесь;

13-16 лет – здесь.