Голосование в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву» (3 - 6 лет)
Редакция «Комсомольской правды – Псков» предложила юным псковским художникам немного помечтать на тему полёта в Москву. так и родился конкурс детского рисунка «Лечу в Москву». Мы получили много ярких и интересных работ, из которых теперь нужно выбрать три лучшие, по одной в каждой возрастной категории: 3-6, 7-12 и 13-16 лет.
Всего в конкурсе детского рисунка участвуют 32 ребёнка. Самому младшему – 4 года, старшему – 15.
Голосование продлится до 25 сентября включительно. Голосовать можно один раз в сутки за каждого участника в каждой возрастной категории.
Победители получат подарки от партнёров конкурса:
- канцелярские наборы от магазина «Каллиграфъ Псков» (подробности);
- сертификаты от клуба «Imperia VR» (подробности);
- паззлы и набор для творчества от магазина «Фантазёр» (подробности).
Голосование в группе 7-12 лет проходит здесь.
Голосуйте за работы участников 13-16 здесь.
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