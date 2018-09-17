Голосование в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву» (3 - 6 лет)

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-17T10:48:13+03:00

Проголосовать за работы псковичей можно будет до 25 сентября включительно

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Редакция «Комсомольской правды – Псков» предложила юным псковским художникам немного помечтать на тему полёта в Москву. так и родился конкурс детского рисунка «Лечу в Москву». Мы получили много ярких и интересных работ, из которых теперь нужно выбрать три лучшие, по одной в каждой возрастной категории: 3-6, 7-12 и 13-16 лет.

Всего в конкурсе детского рисунка участвуют 32 ребёнка. Самому младшему – 4 года, старшему – 15.

Голосование продлится до 25 сентября включительно. Голосовать можно один раз в сутки за каждого участника в каждой возрастной категории.

Победители получат подарки от партнёров конкурса:

- канцелярские наборы от магазина «Каллиграфъ Псков» (подробности);

- сертификаты от клуба «Imperia VR» (подробности);

- паззлы и набор для творчества от магазина «Фантазёр» (подробности).

Положение о конкурсе здесь.

Голосование в группе 7-12 лет проходит здесь.

Голосуйте за работы участников 13-16 здесь.