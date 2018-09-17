2018-09-17T10:43:42+03:00
Фотоконкурсы

Голосование в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву» (7 - 12 лет)

Проголосовать за работы псковичей можно будет до 25 сентября включительно
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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В конкурсе участвуют 32 ребёнка.В конкурсе участвуют 32 ребёнка.Фото: pixabay.com
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Голосование продлится до 25 сентября включительно. Голосовать можно один раз в сутки за каждого участника в каждой возрастной категории.

Победители получат подарки от партнёров конкурса:

- канцелярские наборы от магазина «Каллиграфъ Псков» (подробности);

- сертификаты от клуба «Imperia VR» (подробности);

- паззлы и набор для творчества от магазина «Фантазёр» (подробности).

Положение о конкурсе здесь.

Проголосовать за работы участников в возрастной группе 3-6 лет можно здесь.

Голосование за рисунки старших участников (13-16 лет) проходит здесь.

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