2018-09-26T09:09:30+03:00
Общество

На сайте «Комсомолки» завершилось голосование псковского конкурса детского рисунка «Лечу в Москву»

Теперь предстоит перепроверить все результаты и назвать победителей
Виталий Суриков
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Рисунки победителей украсят календарики, которые получат первые пассажиры авиарейса "Москва - Псков". Фото: рисунок Алёны Завалиной.Рисунки победителей украсят календарики, которые получат первые пассажиры авиарейса "Москва - Псков". Фото: рисунок Алёны Завалиной.
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На сайте «Комсомольской правды - Псков» завершилось голосование за лучший детский рисунок на тему «Лечу в Москву». Сотрудники редакции проверят честность борьбы между конкурсантами и в ближайшее время назовут победителей.

Голосование закончилось в ночь на 26 сентября. До проверки голосов в возрастной категории от трех до шести лет лидирует рисунок Ивана Павлова с результатом 596 баллов. Среди детей от семи до двенадцати лет первую строчку заняла Алёна Завалина. За ее рисунок проголосовали 632 раза. В старшей возрастной группе лидирует рисунок Анастасии Пилипейко. За него читатели «Комсомолки» отдали 37 голосов.

КСТАТИ

Конкурс детского рисунка «Лечу в Москву» приурочен к первому авиарейсу, который второго октября прилетит из столицы России в Псков. Победители получат ценные призы, а их рисунки украсят календари, которые получат первые пассажиры самолета.

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