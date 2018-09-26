На сайте «Комсомолки» завершилось голосование псковского конкурса детского рисунка «Лечу в Москву»

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-26T09:09:30+03:00

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На сайте «Комсомольской правды - Псков» завершилось голосование за лучший детский рисунок на тему «Лечу в Москву». Сотрудники редакции проверят честность борьбы между конкурсантами и в ближайшее время назовут победителей.

Голосование закончилось в ночь на 26 сентября. До проверки голосов в возрастной категории от трех до шести лет лидирует рисунок Ивана Павлова с результатом 596 баллов. Среди детей от семи до двенадцати лет первую строчку заняла Алёна Завалина. За ее рисунок проголосовали 632 раза. В старшей возрастной группе лидирует рисунок Анастасии Пилипейко. За него читатели «Комсомолки» отдали 37 голосов.

КСТАТИ

Конкурс детского рисунка «Лечу в Москву» приурочен к первому авиарейсу, который второго октября прилетит из столицы России в Псков. Победители получат ценные призы, а их рисунки украсят календари, которые получат первые пассажиры самолета.