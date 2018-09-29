В Псковской области в выходные дни прогнозируются ночные заморозки
В Псковской области 29 и 30 сентября прогнозируются ночные заморозки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, по прогнозу Псковского ЦГМС столбик термометра может опускаться до двух градусов ниже нуля.
Сотрудники МЧС просят псковичей быть осторожными с печами и нагревательными приборами. Во избежание трагедии следует соблюдать простые правила безопасности - пользоваться только исправными нагревательными приборами и не оставлять их без присмотра. В экстренном случае необходимо сразу вызывать спасателей по телефонам: 01 со стационарного телефона или 101 и 112 с мобильного.
Сотрудники Северо-Западного «Управления федеральных дорог» призывают быть водителей внимательнее на трассах и в городе. Нужно соблюдать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля, особенно в утренние часы. Резкими маневрами лучше не злоупотреблять, потому что они могут привести к аварии и травмам.
КСТАТИ
Псковские метеорологи обещали, что морозы в Псковскую область будут чаще заглядывать во второй половине октября, хотя за последнее время о ночных заморозках сообщали 26 сентября.