В Псковской области в выходные дни прогнозируются ночные заморозки

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-29T10:26:29+03:00

Утром на дороге нужно быть предельно внимательным, потому что ночью в Псковской области отрицательная температура.

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В Псковской области 29 и 30 сентября прогнозируются ночные заморозки. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, по прогнозу Псковского ЦГМС столбик термометра может опускаться до двух градусов ниже нуля.

Сотрудники МЧС просят псковичей быть осторожными с печами и нагревательными приборами. Во избежание трагедии следует соблюдать простые правила безопасности - пользоваться только исправными нагревательными приборами и не оставлять их без присмотра. В экстренном случае необходимо сразу вызывать спасателей по телефонам: 01 со стационарного телефона или 101 и 112 с мобильного.

Сотрудники Северо-Западного «Управления федеральных дорог» призывают быть водителей внимательнее на трассах и в городе. Нужно соблюдать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля, особенно в утренние часы. Резкими маневрами лучше не злоупотреблять, потому что они могут привести к аварии и травмам.

КСТАТИ

Псковские метеорологи обещали, что морозы в Псковскую область будут чаще заглядывать во второй половине октября, хотя за последнее время о ночных заморозках сообщали 26 сентября.