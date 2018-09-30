В Псковском районе мужчина ушел в лес и не вернулся

СЕГОДНЯ 15:04 2018-09-30T15:31:59+03:00

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В Псковском районе в лесу потерялся мужчина. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» родственники пропавшего, к поискам подключились добровольцы, сотрудники МЧС и полиции.

Игорю Никифорову 55 лет. Мужчина имеет среднее телосложение, рост около 175 сантиметров, темные короткие волосы и усы. Перед выходом в лес он надел бежевую куртку, черную кепку, спортивные штаны со следами краски.

Направился в лес мужчина 29 сентября около двух часов дня из деревни Шушпаново Серёдкинской волости Псковского района. С того момента родственники не имеют связи с пропавшим главой семейства.

КСТАТИ

В Псковском районе это уже не первый случай пропажи человека в лесу. Больше трех недель родственники разыскивают Зинаиду Белоногову.

КОНКРЕТНО

Если вам известно что-либо о местонахождении Игоря Никифорова, об этом можно сообщить по телефонам: 8 (921) 215-27-87 - Валерий, 8 (911) 389-27-10 - Андрей, 8 (909) 576-86-34 - Виктория или 02.