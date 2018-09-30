2018-09-30T18:08:14+03:00
Спорт

ФК «Псков-747» уступил на выезде подмосковному «Долгопрудному» в 11 туре сезона 18/19 ПФЛ

На семь точных ударов хозяев поля псковичи смогли ответить только один раз
Виталий Суриков
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Футболисты "Псков-747" с крупным счетом уступают в Подмосковье. Фото: пресс-служба ФК "Псков-747".Футболисты "Псков-747" с крупным счетом уступают в Подмосковье. Фото: пресс-служба ФК "Псков-747".
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Футбольный клуб «Псков - 747» уступил на выезде подмосковному «Долгопрудному» в 11 туре сезона 2018/2019 профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе команды из областной столицы, встреча команд на стадионе «Салют» закончилась со счетом 7:1.

Без забитых мячей игра продлилась полчаса. После этого игроки подмосковной команды стали все чаще находить бреши в защитных рядах псковичей. В итоге трижды ворота «Псков-747» поразил Алексей Тринитацкий, дважды отличился Вадим Ларионов, по одному мячу забили Александр Юрьев и Александр Эктов. Псковичи смогли забить единственный мяч на 63 минуте усилиями Антона Шишаева.

Поражение оставляет у футбольного клуба «Псков-747» 13 очков в активе. Команда занимает теперь 8 место. «Долгопрудный» поднимается в турнирной таблице на шестую строчку.

КСТАТИ

ФК «Луки-Энергия» 11 тур пропускает. Накануне великолукские футболисты уступили в 1/16 кубка России красноярскому «Енисею».

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