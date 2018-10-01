2018-10-01T11:16:38+03:00
Общество

На сайте «Комсомолки» завершилось голосование конкурса «Учительница первая моя»

Теперь пришло время проверять честность борьбы и называть имена победителей
Виталий Суриков
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Имя лучших учителей начальных классов по версии читателей "Комсомолки" редакция назовет в ближайшее время.Имя лучших учителей начальных классов по версии читателей "Комсомолки" редакция назовет в ближайшее время.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте «Комсомольской правды - Псков» завершилось голосование читателей за лучшего педагога начальных классов. «Учительница первая моя» - конкурс, который позволил благодарным ученикам еще раз поблагодарить своих первых педагогов за первые годы в школе и свои первые знания.

Редакция «Комсомолки» проверит, честно ли велась борьба за места в первой тройке. Только после этого будут объявлены имена победителей. По предварительным данным, первое место в читательском голосовании заняла Светлана Иванушкина, учитель начальных классов Псковского педагогического комплекса. За нее проголосовали больше трех тысяч раз. На второй строчке удалось удержаться Наталье Маляровой, учителю начальных классов из Бежаницкой средней школы. Третье место досталось ее коллеге Ирине Медведевой.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса «Учительница первая моя» получат призы от партнеров конкурса - компании Polaris и магазина «Каллиграфъ», а также грамоты от редакции «Комсомолки».

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