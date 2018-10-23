Дюжина псковичей выйдет на старт забега «Самый смелый папа»

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-23T14:56:18+03:00

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Во время праздника «Маленький чемпион» в Пскове на дорожки выйдут не только малыши, но и их папы. Они тоже поползут на четвереньках к финишу. Этот конкурс называется «Самый смелый папа». Запись на забеги пап закрылась. Мы получили 12 заявок, ещё трое попадут в резерв, чтобы в случае чего занять место выбывшего.

Шуточное соревнование мы проводим уже в третий раз. Первые два раза родители преодолевали дистанцию в десять метров, но гонка проходила очень быстро. Зрители успевали только моргнуть, а спортсмены уже финишировали, поэтому этой осенью мы предложим претендентам на победу попробовать себя в челночном беге на четвереньках. В общей сложности дорожку нужно будет преодолеть три раза, причём два из них – с игрушкой в руках.

По итогам двух забегов судьи определят абсолютного победителя, который получит приз. Остальных мы тоже наградим – все участники забега получат грамоты за участие.

Положение о конкурсе читайте здесь.

КОНКРЕТНО

Семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт в Пскове 11 ноября. Карапузов и из семьи мы ждём в универсальном спортивном комплексе «Олимп». О том, как стать участником забегов малышей, читайте здесь.