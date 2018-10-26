Проект «Мисс Псков – 2018» покинули две участницы

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-26T12:56:53+03:00

Из борьбы за корону "Мисс Псков - 2018" выбыли Ирина Калинина и Эдже Фырат. Фото: Татьяна РОДИНА

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Конкурс красоты «Мисс Псков – 2018» покинули две участницы. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор проекта Николай Королёв, одна из них – это 20-летняя няня из Острова, флорист Ирина Калинина, другая – 18-летняя студентка отделения «Право и судебное администрирование» Псковского кооперативного техникума Едже Фырат.

– Таким образом, финалистками 14 сезона проекта стали 14 девушек, что очень даже символично, – сообщил Николай Королёв.

По словам Ирины, она вынуждена оставить проект, поскольку переезжает в Санкт-Петербург учиться в пожарно-спасательном колледже. Девушка только-только узнала, что поступила на первый курс этого учебного учреждения. Другая же конкурсантка, Ежде, решила не участвовать в заключительном этапе мероприятия из-за проблем со здоровьем.

КСТАТИ

Сейчас на сайте «Комсомольской правды – Псков» проходит ежедневное голосование за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки». Оно продлится до 22 ноября. Отдать голос можно за любое количество участниц, нужно только авторизоваться на сайте через соцсети или почтовые сервисы. Победительницу объявят 24 ноября, на финале мероприятия.