Голосование за «Мисс Псков – 2018» по версии читателей «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-24T18:18:57+03:00

Читатели "Комсомолки" могут голосовать за понравившуюся участницу один раз в сутки. Фото: Даниил Леонтьев.

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Уже в который год псковскую осень скрашивает конкурс красоты и таланта «Мисс Псков». В 2018-м году на корону претендуют 16 девушек. Кто из них получит титул, решит жюри, а пока у читателей нашего издания есть возможность самостоятельно выбрать победительницу. Красавице вручат ленту и назовут «Мисс Псков – 2018 по версии читателей «Комсомольской правды», а это означает, что конкурсантка получит и народную любовь.

ВАЖНО

Голосование продлится до 22 ноября включительно, а результаты объявят 24 ноября во время финального шоу, которое пройдёт в «Простории». Обратите внимание, что голосовать можно за любое количество участниц, но только раз в сутки. При этом мы строго следим за тем, чтобы никто не занимался обманом и не накручивал голоса.

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