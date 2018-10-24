Голосование за «Мисс Псков – 2018» по версии читателей «Комсомолки»
Уже в который год псковскую осень скрашивает конкурс красоты и таланта «Мисс Псков». В 2018-м году на корону претендуют 16 девушек. Кто из них получит титул, решит жюри, а пока у читателей нашего издания есть возможность самостоятельно выбрать победительницу. Красавице вручат ленту и назовут «Мисс Псков – 2018 по версии читателей «Комсомольской правды», а это означает, что конкурсантка получит и народную любовь.
ВАЖНО
Голосование продлится до 22 ноября включительно, а результаты объявят 24 ноября во время финального шоу, которое пройдёт в «Простории». Обратите внимание, что голосовать можно за любое количество участниц, но только раз в сутки. При этом мы строго следим за тем, чтобы никто не занимался обманом и не накручивал голоса.
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