Участники забегов псковского «Маленького чемпиона» поборются за звание самого модного малыша
На праздник принято наряжаться, поэтому редакция «Комсомольской правды – Псков» проводит конкурс для самых стильных участников «Маленького чемпиона». Юным стилягам предлагают поучаствовать в конкурсе «Модный чемпион», победителей которого выберут читатели сайта.
Стать участником нашего показа мод смогут только те дети, которые участвуют в забегах. Чтобы подать заявку, 11 ноября на площадке праздника запишитесь у организаторов. Они сфотографируют малыша и запишут ваши контактные данные. У тех, кто забудет записаться на «Маленьком чемпионе», будет возможность выбрать фото дома и отправит его в редакцию на электронную почту info@pskovkp.ru (в теме письма укажите Модный чемпион_фамилия ребёнка). Сделать это нужно до 13 ноября включительно, потому что уже на следующий день начнётся голосование.
Требования к фото изложены в положении о конкурсе.
КОНКРЕТНО
Семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт в Пскове 11 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп». На дорожки выйдут малыши в возрасте от 6 до 26 месяцев включительно (подробнее).
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