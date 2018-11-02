Назначены руководители новых управлений администрации Псковской области

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-02T13:55:04+03:00

Ведомства были созданы распоряжением главы региона несколько дней назад

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Сразу несколько новых органов власти созданы в аппарате администрации Псковской области. Это управление по местному самоуправлению и территориальному развитию, управление общественных проектов и молодежной политики, управление цифрового развития и связи, управление архитектуры и градостроительства, управление протокола и внешних связей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, на пост руководителя управления цифрового развития и связи назначен председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев. Он родился в 1988 году. С 2012 года является заместителем директора по УВР МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г. Пскова.

Руководить управлением протокола и внешних связей будет Мария Бирюкова, ранее она стояла у руля отдела протокола секретариата губернатора.

Управление архитектуры и градостроительства возглавил Евгений Шапкин.

КСТАТИ

Ранее начальником управления по местному самоуправлению и территориальному развитию стала Елена Тимашова, управление общественных проектов и молодежной политики возглавила Наталья Плявинская.