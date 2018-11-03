В Пскове в День народного единства пройдёт ремесленная ярмарка

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-03T16:49:16+03:00

К тому же в 12.00 на Октябрьской площади начнётся «Россия нас объединяет». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совсем рядом будут выступить выдающиеся псковские певцы и творческие коллективы

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В центре Пскова в День народного единства состоится ремесленная ярмарка. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 4 ноября мероприятие начнётся в полдень, на Октябрьской площади.

– В этом же месте в это же самое время начнётся «Россия нас объединяет». На этом мероприятии выступят лучшие солисты и творческие коллективы города, – сообщили в ведомстве.

Помимо того, в ведомстве отметили также, что 4 ноября в полдень в Великих Луках начнётся шествие. На главной площади города соберутся как трудовые коллективы, ветераны, так и учащиеся, сотрудники молодёжных организаций и другие. Как шествие закончится – пройдут праздничные концерт и митинг.

В ведомстве напомнили также, что в Псковской области к Дню народного единства приурочено около 270 различных праздничных мероприятий. Впереди у жителей региона – разнообразные выставки, музыкальные концерты, занимательные викторины, а также множество тематических акций.

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