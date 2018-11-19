До окончания голосования в псковском конкурсе «Модный чемпион» осталась неделя
До завершения традиционного конкурса «Модный чемпион» остается ровно неделя. За это время можно как и улучшить свои позиции в рейтинге, так и ухудшить их. Поэтому не нужно терять время даром, заходите на сайт «Комсомольской правды - Псков» и активно поддерживайте маленьких модников.
Для родителей малышей это очень волнительный конкурс. Мамы маленьких чемпионов поделились с «Комсомолкой», что для участия в конкурсе они потратили много времени на подготовку нарядов. Некоторые родители ночи напролет трудились над костюмчиком для своего ребенка. А кто-то даже подключал бабушек и подруг.
Теперь осталось выбрать самого модного маленького чемпиона. Для этого необходимо зайти на сайт «КП - Псков», авторизоваться через любую социальную сеть и проголосовать за малышей.
КОНКРЕТНО
Конкурс завершится 25 ноября. Голосовать можно сразу за нескольких участников «Модного чемпиона», но только один раз в сутки. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.
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