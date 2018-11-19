2018-11-19T10:13:42+03:00
Общество

До окончания голосования в псковском конкурсе «Модный чемпион» осталась неделя

Это время нужно потратить с умом и поддержать маленьких модников
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Лидер голосования к 19 ноября набрал почти 700 голосов.Лидер голосования к 19 ноября набрал почти 700 голосов.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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До завершения традиционного конкурса «Модный чемпион» остается ровно неделя. За это время можно как и улучшить свои позиции в рейтинге, так и ухудшить их. Поэтому не нужно терять время даром, заходите на сайт «Комсомольской правды - Псков» и активно поддерживайте маленьких модников.

Для родителей малышей это очень волнительный конкурс. Мамы маленьких чемпионов поделились с «Комсомолкой», что для участия в конкурсе они потратили много времени на подготовку нарядов. Некоторые родители ночи напролет трудились над костюмчиком для своего ребенка. А кто-то даже подключал бабушек и подруг.

Теперь осталось выбрать самого модного маленького чемпиона. Для этого необходимо зайти на сайт «КП - Псков», авторизоваться через любую социальную сеть и проголосовать за малышей.

КОНКРЕТНО

Конкурс завершится 25 ноября. Голосовать можно сразу за нескольких участников «Модного чемпиона», но только один раз в сутки. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

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