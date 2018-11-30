2018-11-30T18:57:47+03:00
Конкурсы и тесты

«Комсомольская правда - Псков» разыгрывает телевизионную приставку

Подарок актуален для тех людей, телевизоры которых не смогут поддерживать цифровое вещание
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Приставка поможет старому телевизору принимать каналы в цифровом качестве.Приставка поможет старому телевизору принимать каналы в цифровом качестве.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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Редакция «Комсомольской правдой - Псков» вручит одному из читателей газеты приставку от Псковского областного радиотелевизионного передающего центра. Этот розыгрыш особенно ценен тем, что с 2019 года по стране начнут отключать аналоговое телевидение.

Для участия в розыгрыше достаточно прислать в редакцию фотографию. Важно, чтобы на кадре был запечатлен участник конкурса рядом с включенным телевизором, на экране которого под логотипом канала будет видна буква «А».

- Прислать снимок можно на электронный адрес издания info@pskovkp.ru. Или по почте: 180007, Псков, улица Пароменская, дом 21/33, кабинет 27, - сообщил web-редактор «КП-Псков» Владимир Кольцов. - Каждому снимку мы присовим свой порядковый номер.

Фотографии принимаются до полуночи 13 декабря. А 14 декабря до 17 часов определится обладатель цифрового телевизионного приемника TVjet RE820HDT2. Счастливчика редакция выберет с помощью генератора случайных чисел. Наградят победителя не позднее 28 декабря.

КОНКРЕТНО

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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