СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-09T13:51:28+03:00

Полицейским предстоит выяснить все детали происшествия с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту "Псков-Печоры". Фото: Олег УКЛАДОВ

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 декабря

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В Печорском районе пассажирский автобус «Псков-Печоры» съехал в кювет и перевернулся. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сигнал о ДТП поступил ночью 8 декабря около 23.00.

- Такое происшествие действительно зарегистрировано, - отметил начальник пресс-службы Алексей Баранов. - Произошло дорожно-транспортное происшествие на 25-ом километре автодороги «Неелово-Печоры» в районе деревни Большая Гверстонь.

По предварительным данным, водитель автобуса из-за сложных погодных условий не справился с управлением, после чего автобус вылетел в кювет и перевернулся на бок. «Ман» получил технические повреждения. Никто из пассажиров не пострадал. По свидетельствам очевидцев, людям пришлось вылазить из автобуса через люки. Полицейские продолжат восстанавливать все детали происшествия.

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