2018-12-09T13:51:28+03:00
Происшествия

В Печорском районе пассажирский автобус «Псков-Печоры» съехал в кювет и перевернулся

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 декабря
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Полицейским предстоит выяснить все детали происшествия с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту "Псков-Печоры".Полицейским предстоит выяснить все детали происшествия с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту "Псков-Печоры".Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Печорском районе пассажирский автобус «Псков-Печоры» съехал в кювет и перевернулся. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сигнал о ДТП поступил ночью 8 декабря около 23.00.

- Такое происшествие действительно зарегистрировано, - отметил начальник пресс-службы Алексей Баранов. - Произошло дорожно-транспортное происшествие на 25-ом километре автодороги «Неелово-Печоры» в районе деревни Большая Гверстонь.

По предварительным данным, водитель автобуса из-за сложных погодных условий не справился с управлением, после чего автобус вылетел в кювет и перевернулся на бок. «Ман» получил технические повреждения. Никто из пассажиров не пострадал. По свидетельствам очевидцев, людям пришлось вылазить из автобуса через люки. Полицейские продолжат восстанавливать все детали происшествия.

КСТАТИ

Пятого декабря в Псковской области произошло лобовое столкновение Камаза и автобуса, который перевозил рабочих.

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