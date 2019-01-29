В Псковском перинатальном центре за первые сутки работы приняли роды у четырех мамочек

29 Янв. 13:14 2019-01-29T14:20:44+03:00

За первые сутки работы нового здания Псковского перинатального центра здесь приняли роды у четырех женщин. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Медики уверяют, что все младенцы и роженицы чувствуют себя замечательно

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В Пскове за первые сутки работы нового перинатального центра, с восьми утра 28 января до восьми утра 29 января, врачи приняли роды у четырех женщин. об этом рассказал главврач медицинского учреждения Сергей Сукманюк, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Сутки у нас считаются с восьми утра до восьми утра, - заметил Сергей Юрьевич. - Двое родов прошли еще в старом здании, днем все функции перешли в новое здание.

Первые роды были приняты в новом родовом зале 28 января в 16.00. Первым ребенком стала девочка. Родители уже дали ей имя. Это Таисия.

Еще через полтора часа прошли вторые роды. Также родилась девочка.

- Крупненькая, больше четырех килограмм, - поделились медики.

Медперсонал Псковского перинатального центра.Фото: Дарья ХВАТКОВА

При последующих родах двум женщинам делали операции кесарева сечения.

- Все мамы сейчас чувствуют себя замечательно, дети в удовлетворительном состоянии, - уточнили врачи.

Сергей Сукманюк выразил благодарность всем сотрудникам перинатального центра, которые готовили новое здание к приему пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU