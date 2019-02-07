Прокурор Псковской области: Убираются улицы очень плохо
- Убираются улицы Пскова очень плохо, - заявил прокурор Псковской области Сергей Белов, отвечая на вопрос журналистов о качестве работы коммунальных предприятий этой зимой.
Встреча с руководителями СМИ региона проходит в прокуратуре области 7 февраля, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».
Сергей Белов напомнил, что предпочитает ходить пешком по городу. И видит, насколько плохо убирают улицы от снега, наледи и сосулек.
Прокуратурой города направлены материалы в администрацию города с требованием изменить ситуацию, вопрос держит на контроле прокуратура региона. Да, принимаются во внимание погодные условия, но это не повод оправдывать бездеятельность.
- Через неделю и мы будем принимать меры, - добавил Сергей Белов. - Они распространятся не только на Псков, но и на Остров и Великие Луки.
КСТАТИ
Плохая уборка снега привела к тому, что во время оттепели на улицах Пскова стали появляться огромные лужи (подробности). Во время обильных снегопадов жители областной столици жаловались на отсутствие снегоуборочной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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