2019-02-07T12:07:03+03:00
Общество

Прокурор Псковской области: Убираются улицы очень плохо

Сергей Белов высказал свою «человеческую» оценку уборке Пскова от снега и наледи
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Главный прокурор Псковской области Сергей Белов 7 февраля проводит встречу с журналистами.Главный прокурор Псковской области Сергей Белов 7 февраля проводит встречу с журналистами.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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- Убираются улицы Пскова очень плохо, - заявил прокурор Псковской области Сергей Белов, отвечая на вопрос журналистов о качестве работы коммунальных предприятий этой зимой.

Встреча с руководителями СМИ региона проходит в прокуратуре области 7 февраля, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

Сергей Белов напомнил, что предпочитает ходить пешком по городу. И видит, насколько плохо убирают улицы от снега, наледи и сосулек.

Прокуратурой города направлены материалы в администрацию города с требованием изменить ситуацию, вопрос держит на контроле прокуратура региона. Да, принимаются во внимание погодные условия, но это не повод оправдывать бездеятельность.

- Через неделю и мы будем принимать меры, - добавил Сергей Белов. - Они распространятся не только на Псков, но и на Остров и Великие Луки.

КСТАТИ

Плохая уборка снега привела к тому, что во время оттепели на улицах Пскова стали появляться огромные лужи (подробности). Во время обильных снегопадов жители областной столици жаловались на отсутствие снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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