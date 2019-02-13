В Псковской области за январь сгорело имущества на 12,5 миллионов рублей

13 Февр. 12:59 2019-02-13T14:52:34+03:00

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В Псковской области за январь 2019 года произошло 139 пожаров. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, огонь уничтожил имущества на 12,5 миллионов рублей.

Всего пожары унесли семь жизней. Большая часть возгораний пришлась на жилой фонд - 122. Остальные пожары возникали в нежилых строениях и на скоплениях мусора. Всего сгорело больше двух тысяч квадратных метров строений. Из транспорта в январе сгорел только один автомобиль.

За месяц из горящих зданий спасатели эвакуировали 397 человек. Удалось спасти материальных ценностей на большую сумму, чем их сгорело - 14,2 миллиона рублей. Пожарным также удалось спасти 132 постройки, которые находились рядом с очагами возгорания.

Самой частой причиной пожара становилось неосторожное обращение с огнем - 50 случаев. Нарушение правил обращения с электрооборудованием становилось причиной возгорания 27 раз. А нарушение правил безопасности при эксплуатации печи или ее устройстве привело к пожару 39 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU