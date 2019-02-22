2019-02-22T15:13:55+03:00
Общество

«Ласточка» на маршруте «Псков - Санкт-Петербург» станет доезжать до Печор

По такой схеме электропоезд будет ездить с марта
Виталий Суриков
Поделиться:
Из Санкт-Петербурга можно будет напрямую доехать в Печоры и обратно.Из Санкт-Петербурга можно будет напрямую доехать в Печоры и обратно.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

К маршруту «Псков - Санкт Петербург» присоединилась еще одна станция, на которую будет заезжать «Ласточка». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на электропоезде можно будет добраться до Печор.

Этот вопрос 22 февраля обсудили заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов и глава региона Михаил Ведерников, после чего подписали соглашение. Точная дата тестовой поездки неизвестна, но состоится она в марте. После пробного проезда представители «РЖД» уже составит расписание и определит частоту заезда «Ласточки» в Печоры.

- Это очень значимое решение, - заметил Михаил Ведерников, - Он будет способствовать развитию туризма в Псковской области.

КСТАТИ

На привокзальной площади в Пскове появится новый музей железной дороги. Он расположится в двух вагонах, которые установят к маю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На привокзальной площади в Пскове появится расположенный в вагонах железнодорожный музей
В Пскове заработает «родительская экспертиза» питания школьников
В Великих Луках мужчина отдал за фальшивые монеты свои сбережения и два баяна
«Псковпассажиравтотранс» скорректировал сроки продаж проездных на март
В садоводческом товариществе Псковского района сгорел жилой дом
В Пскове почтили память погибших в Чечне при исполнении боевого долга разведчиков
Псковичка Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве России по прыжкам в высоту
Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин попробует себя в роли кассира
В Пскове во время Ганзейских дней пройдет фестиваль «Цвет белой стены»
В Локнянском районе прошел митинг в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова
Больше 80 бойцов приедут в Великие Луки на международный турнир памяти Александра Матросова