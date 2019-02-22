«Ласточка» на маршруте «Псков - Санкт-Петербург» станет доезжать до Печор

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-22T15:13:55+03:00

Из Санкт-Петербурга можно будет напрямую доехать в Печоры и обратно. Фото: Владимир Кольцов

По такой схеме электропоезд будет ездить с марта

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К маршруту «Псков - Санкт Петербург» присоединилась еще одна станция, на которую будет заезжать «Ласточка». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на электропоезде можно будет добраться до Печор.

Этот вопрос 22 февраля обсудили заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов и глава региона Михаил Ведерников, после чего подписали соглашение. Точная дата тестовой поездки неизвестна, но состоится она в марте. После пробного проезда представители «РЖД» уже составит расписание и определит частоту заезда «Ласточки» в Печоры.

- Это очень значимое решение, - заметил Михаил Ведерников, - Он будет способствовать развитию туризма в Псковской области.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU