«Ласточка» на маршруте «Псков - Санкт-Петербург» станет доезжать до Печор
К маршруту «Псков - Санкт Петербург» присоединилась еще одна станция, на которую будет заезжать «Ласточка». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на электропоезде можно будет добраться до Печор.
Этот вопрос 22 февраля обсудили заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов и глава региона Михаил Ведерников, после чего подписали соглашение. Точная дата тестовой поездки неизвестна, но состоится она в марте. После пробного проезда представители «РЖД» уже составит расписание и определит частоту заезда «Ласточки» в Печоры.
- Это очень значимое решение, - заметил Михаил Ведерников, - Он будет способствовать развитию туризма в Псковской области.
КСТАТИ
На привокзальной площади в Пскове появится новый музей железной дороги. Он расположится в двух вагонах, которые установят к маю.
ИСТОЧНИК KP.RU