2019-02-22T15:35:33+03:00
Общество

На привокзальной площади в Пскове появится расположенный в вагонах железнодорожный музей

Учреждение культуры сделают в рамках благоустройства пространства рядом с вокзалом
Виталий Суриков
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К Ганзейским дням привокзальная площадь в Пскове преобразится.К Ганзейским дням привокзальная площадь в Пскове преобразится.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На привокзальной площади в Пскове появится новый железнодорожный музей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, разместится он в двух вагонах.

Эта идея реализуется в рамках благоустройства пространства рядом с вокзалом. Установку вагонов обсудили глава региона Михаил Ведерников и заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов. Согласно договоренности, вагоны займут свое место в мае. Сам музей будет откроется к Ганзейским дням, которое пройдут в конце июня в Пскове.

И кроме этого на привокзальной площади будет много чего нового. Например, подрядчик обустроит новые места для стоянок такси и автобусов, разобьет новый парк. Пассажирские потоки с транспортными будут разделены для большей безопасности.

КСТАТИ

Ежедневно на вокзал в Пскове прибывают «Ласточки». Теперь из Санкт-Петербурга транзитом через Псков можно поехать в Печоры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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