На привокзальной площади в Пскове появится расположенный в вагонах железнодорожный музей
На привокзальной площади в Пскове появится новый железнодорожный музей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, разместится он в двух вагонах.
Эта идея реализуется в рамках благоустройства пространства рядом с вокзалом. Установку вагонов обсудили глава региона Михаил Ведерников и заместитель гендиректора «РЖД» Дмитрий Пегов. Согласно договоренности, вагоны займут свое место в мае. Сам музей будет откроется к Ганзейским дням, которое пройдут в конце июня в Пскове.
И кроме этого на привокзальной площади будет много чего нового. Например, подрядчик обустроит новые места для стоянок такси и автобусов, разобьет новый парк. Пассажирские потоки с транспортными будут разделены для большей безопасности.
КСТАТИ
Ежедневно на вокзал в Пскове прибывают «Ласточки». Теперь из Санкт-Петербурга транзитом через Псков можно поехать в Печоры (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU