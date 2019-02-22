Первая «Ласточка» отправилась по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск»

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-22T16:52:31+03:00

Время в пути от Пскова до Петрозаводска займет почти 13 часов. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Время в пути между конечными остановками около 13 часов

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Первая «Ласточка» по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск» отправилась в путь. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, электропоезд отъехал от вокзала 22 февраля в 11.26.

В Петрозаводск «Ласточка» прибудет уже поздно ночью, в 0.24. В Великом Новгороде поезд остановится через пять часов после отправления, то есть в 16.48. В обратном направлении электропоезд отправится уже утром: выезд из Петрозаводска в 10.44, остановка в Новгороде в 16.56, прибытие в Псков в 22.34. Курсировать «Ласточка» между тремя городами будет ежедневно.

Но это время еще не окончательное, сотрудники «РЖД» постараются его оптимизировать, чтобы поезд двигался быстрее. Это будет зависеть и от количества остановок в пути, потому что «Ласточка» проезжает через много маленьких населенных пунктов, в которое очень трудно добраться.

КОНКРЕТНО

Для школьников до мая на «Ласточку» можно приобрести билеты в эконом-класс по специальным акциям.

КСТАТИ

«Ласточка» из Санкт-Петербурга через Псков будет заезжать в Печоры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU