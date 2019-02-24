СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-24T11:10:36+03:00

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В Пскове пройдет выставка работ французских фотографов "Лучшие фотографы Лазурного побережья". Как рассказал «Комсомольской правде - Псков» один из организаторов выставки, фотограф Игорь Соловьев, такое мероприятие направлено на популяризацию авторов за пределами своей страны.

Всего на выставке будет представлено 50 работ с французской ривьеры. Их авторами стали больше двадцати фотохудожников. Снимки разместят в рамках, после чего они предстанут перед зрителями в спортивно-развлекательном парке «Простория». Еще одной особенностью выставки станет то, что фотографии можно будет приобрести, таким образом дома появится немного Франции.

При этом выставка открыта и для других мастеров фотографий. Для участия нужно связаться с организаторами выставки.

КОНКРЕТНО

Выставка пройдет с 1 по 25 марта. Вход свободный.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU