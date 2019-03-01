У памятника «Купол» в Черехе прошла памятная церемония в честь погибших в Чечне десантников
В деревне Череха Псковского района у памятника «Купол» прошла памятная церемония в честь погибших в 2000 году бойцов 6-ой роты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, среди участников были глава региона Михаил Ведерников, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и родственники павших десантников.
Все собравшиеся возложили цветы к памятнику. В память о десантниках была объявлена минута молчания, после чего раздались звуки гимна Российской Федерации.
После этого направились на территорию 104-ого десантного-штурмового полка к часовне Георгия Победоносца. Здесь священнослужители отслужили поименную панихиду по погибшим воинам.
КОНКРЕТНО
Бой между псковскими десантниками и превосходящим по числу противником произошел в ночь на 1 марта 2000 года. Из 90 бойцов выжить удалось только шестерым.
КСТАТИ
Памятные мероприятия 2020 года в Псковской области получили федеральный уровень. Сам памятник «Купол» капитально отремонтируют, а рядом появится храм в память о погибших десантниках (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU