У памятника «Купол» в Черехе прошла памятная церемония в честь погибших в Чечне десантников

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-01T14:07:45+03:00

1 марта в Псковской области - день памяти о бойцах 6-ой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Фото: Александр СИДОРЕНКО

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В деревне Череха Псковского района у памятника «Купол» прошла памятная церемония в честь погибших в 2000 году бойцов 6-ой роты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, среди участников были глава региона Михаил Ведерников, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и родственники павших десантников.

Все собравшиеся возложили цветы к памятнику. В память о десантниках была объявлена минута молчания, после чего раздались звуки гимна Российской Федерации.

После этого направились на территорию 104-ого десантного-штурмового полка к часовне Георгия Победоносца. Здесь священнослужители отслужили поименную панихиду по погибшим воинам.

КОНКРЕТНО

Бой между псковскими десантниками и превосходящим по числу противником произошел в ночь на 1 марта 2000 года. Из 90 бойцов выжить удалось только шестерым.

КСТАТИ

Памятные мероприятия 2020 года в Псковской области получили федеральный уровень. Сам памятник «Купол» капитально отремонтируют, а рядом появится храм в память о погибших десантниках (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU