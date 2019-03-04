СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-04T17:21:13+03:00

Школьные команды по мини-футболу смогут попробовать свои силы и выиграть кубок губернатора Псковской области. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Псковской области начался прием заявок в лигу дворового футбола весны 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, соревнования пройдут в двух возрастных категориях.

Участвовать смогут школьники с 10 лет. Первая возрастная категория - 10-13 лет. Вторая - 14-17. Каждая игра будет состоять из двух таймов по 15 минут. Отборочный этап проводит каждый муниципалитет с 27 апреля по 5 мая. Победители встретятся в полуфиналах 11 мая. Они пройдут в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах.

Финальные игры Лиги дворового футбола пройдут в Пскове 18 мая. После определения победителей школьники получат памятные призы и награды.

КСТАТИ

В 2018 году победителями стали школьники из Пустошкинского и Дновского района (подробности).

КОНКРЕТНО

Заявки можно отправлять на адрес электронной почты ai.sol@inbox.ru или по телефону: 8 (911) 699-46-28.

ИСТОЧНИК KP.RU