В Псковской области начался прием заявок в лигу дворового футбола весны 2019 года
В Псковской области начался прием заявок в лигу дворового футбола весны 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, соревнования пройдут в двух возрастных категориях.
Участвовать смогут школьники с 10 лет. Первая возрастная категория - 10-13 лет. Вторая - 14-17. Каждая игра будет состоять из двух таймов по 15 минут. Отборочный этап проводит каждый муниципалитет с 27 апреля по 5 мая. Победители встретятся в полуфиналах 11 мая. Они пройдут в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах.
Финальные игры Лиги дворового футбола пройдут в Пскове 18 мая. После определения победителей школьники получат памятные призы и награды.
КСТАТИ
В 2018 году победителями стали школьники из Пустошкинского и Дновского района (подробности).
КОНКРЕТНО
Заявки можно отправлять на адрес электронной почты ai.sol@inbox.ru или по телефону: 8 (911) 699-46-28.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»