До завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф» остались считанные часы
Буквально считанные часы остались до завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф». Сегодня, 7 марта, в 16.00 конкурсный альбом будет закрыт и новые участники уже не смогут загрузить туда свои работы.
На утро 7 марта желание поучаствовать в конкурсе и побороться за главный приз изъявили 14 мастеров свадебного фото. Они загрузили в альбом в социальной сети «Вконтакте» 40 снимков. Каждый кадр по-своему уникален.
После закрытия конкурсного альбома начнется голосование читателей «Комсомольской правды - Псков» на сайте издания. Продлится оно до 22 марта. Параллельно с этим снимки оценит конкурсное жюри. Один голос эксперта будет приравниваться к 30 голосам читателей.
КСТАТИ
Итоги конкурса «Лучший свадебный фотограф» редакция «Комсомолки» подведет к 23 марта и объявит победителей со сцены на выставке «Свадьба EXPO». Подробные правила конкурса можно узнать ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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