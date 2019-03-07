2019-03-07T09:45:23+03:00
Фотоконкурсы

До завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф» остались считанные часы

Конкурсный альбом будет открыт до 16.00
Виталий Суриков
Поделиться:
Заявки на участие в конкурсе "Лучший свадебный фотограф" принимаются до 16.00 7 марта. Фото: конкурсная работа Романа Петина.Заявки на участие в конкурсе "Лучший свадебный фотограф" принимаются до 16.00 7 марта. Фото: конкурсная работа Романа Петина.
Изменить размер текста:

Буквально считанные часы остались до завершения приема заявок на псковский конкурс «Лучший свадебный фотограф». Сегодня, 7 марта, в 16.00 конкурсный альбом будет закрыт и новые участники уже не смогут загрузить туда свои работы.

На утро 7 марта желание поучаствовать в конкурсе и побороться за главный приз изъявили 14 мастеров свадебного фото. Они загрузили в альбом в социальной сети «Вконтакте» 40 снимков. Каждый кадр по-своему уникален.

После закрытия конкурсного альбома начнется голосование читателей «Комсомольской правды - Псков» на сайте издания. Продлится оно до 22 марта. Параллельно с этим снимки оценит конкурсное жюри. Один голос эксперта будет приравниваться к 30 голосам читателей.

КСТАТИ

Итоги конкурса «Лучший свадебный фотограф» редакция «Комсомолки» подведет к 23 марта и объявит победителей со сцены на выставке «Свадьба EXPO». Подробные правила конкурса можно узнать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псково-Печерский монастырь ищет потерявшую черного котенка семью
В Порховском районе неизвестные подожгли балкон двухкомнатной квартиры
Дорожников в Пскове переведут на усиленный режим работы в праздничные дни
В Пскове за некачественную уборку улиц оштрафовано несколько подрядчиков
В Великолукском районе из-за поджога сгорели два автомобиля
Губернатор об уборке Пскова: Работы еще не початый край, но положительная динамика есть
Псковский губернатор потребовал от регоператора по обращению с ТКО изменить правила работы с населением
В одном из общежитий Великих Лук стычка между соседями закончилась поножовщиной
Общественная приемная завода «Титан – Полимер» откроется в Пскове
В Пскове внесены коррективы в афишу концерта Симфонического оркестра Мариинского театра
В Псковской области более 4 тысяч человек приняли участие в публичном голосовании о качестве фото и видеофиксации
В Псковскую область поступили вакцины от кори